藝人艾成2022年8月墜樓身亡，享年40歲，未料事隔7個多月，弟弟艾翔於本月20日因心肌梗塞猝逝，同樣享年40歲，不到一年內年邁雙親接連送走兩位至親，情緒一度崩潰。艾翔的大姊艾妮稍早也在社群貼出聖經內容吐露心情，讓所有人備感不捨。

艾妮昨(22日)發文證實艾翔死訊，並公布死因是心肌梗塞，接著公開遺照及追思會時間，希望親友能前往弔念，送艾翔最後一程，而她先於凌晨時貼出「親愛的！痛苦中神另有打算」為標題的連結，隨後又貼出聖經照，只見內容寫道：「天父上帝告訴我，一切都在他的掌管中，不要怕，只要信」，似乎是想藉此安撫自己悲傷情緒，自我打氣得勇於面對現狀。

艾翔去年來台參加艾成追思會時，獻唱《耶穌》給已經在天上的哥哥，由於兩人外貌神似，連歌聲也相當雷同，讓現場所有人驚呼連連；他後來再度來台參加綜藝節目《最強綜藝秀》錄影，主持人胡瓜見到艾翔時，坦言第一眼有被嚇到，因為跟艾成太過相像；未料艾翔才離台返回馬來西亞沒幾天，就傳出逝世噩耗，讓年邁雙親不到一年內痛失兩愛子，再次面臨「白髮人送黑髮人」的情況。

身為兄嫂的王瞳得知艾翔死訊後，難過發文表示：「謝謝大家關心，再次感受到撕心裂肺的傷痛⋯收到消息時也十分震驚、無法接受，最擔心的是爸爸媽媽的身體。懇求大家給予家人空間、時間⋯不要打擾⋯請用禱告、祝福的話語來托住我們」，根據訃告內容指出，艾翔將長眠在古晉石隆門新堯灣富貴山莊風景墓園。