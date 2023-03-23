行政院會23日通過內政部擬具的「人口販運防制法」修正草案，本次修法幅度較大，將擴大處罰態樣、加重罰責刑度。其中，為避免柬埔寨詐騙事件再度發生，針對將人騙到機場，即便被害人後續有被救出，未遂犯仍可處5年徒刑，就算是未成年也可處刑7年。

內政部表示，人口販運議題是國際社會公認惡性重大且殘害人權甚鉅的犯罪行為。我國於2009年6月施行人口販運法迄今約14年，但新興的人口販運型態應運而生；經多次邀集專家學者、民間團體及跨部會共同研商，將全文重新逐一盤點修正，確立「擴大打擊嚴懲犯罪」、「以保護被害人為中心」兩項核心理念。

內政部指出，這次修法有4大重點，首先是接軌國際規範及趨勢：現行人口販運定義對勞動剝削的範圍，與「聯合國打擊人口販運議定書」尚有落差，本次台灣修正定義，將使被害人遭受「強迫勞動、從事勞動與報酬顯不相當的工作、實行依我國有法律有刑罰的行為、為奴隸或類似奴隸」等，都納入勞動剝削範圍。

第二，深化保護被害人權益，增訂疑似被害人對於鑑別結果不服，得經原鑑別機關向其上級機關提出異議，使救濟程序更迅速。又為利外籍被害人留台謀職，並提高作證或指認加害人的意願，修正放寬核發1年期的居留許可；另為提供需要安置服務的本國籍或外籍被害人多元選擇，這次也增訂非機構式的安置服務，以及因特殊情況須在外租賃房屋或居住於工作地點等，都能獲得政府提供的福利服務措施。

第三，擴大處罰並嚴懲不法，為避免柬埔寨事件再度發生，新增犯罪份子如剝削並利用被害人實行依我國法律有刑罰的行為，最低可處1年以上有期徒刑、最高可處7年以下有期徒刑；同時也新增犯罪份子如果意圖剝削，以強暴、脅迫、詐術等不法手段而進行招募運送容留等不法作為，可處5年以下有期徒刑，被害人如未滿18歲，更可處7年以下有期徒刑。

此外，對於以強暴、脅迫、詐術等不法手段，使人從事勞動與報酬顯不相當的工作時，這次也增訂最低刑度為1年以上，期嚇阻不法，維護勞動者基本人權。

第四，強化人權治理及供應鏈，為強化打擊人販運及銜接國際人權標準，增訂觸犯人口販運罪經有罪判決確定的自然人、法人或非法人團體，自判決確定之日起，5年內不得參加政府採購投標或作為決標對象或分包廠商，以維護政府採購供應鏈的合法正當競爭秩序。