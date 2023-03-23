嘉義農試所研究抗旱稻米的吳永培22日下午被發現倒臥在農試所實驗室附近稻田裏，疑似送院前死亡，經送醫後不治，檢警偕法醫今天相驗，調查死因°

吳永培是台農82號「幸福嘉義米」的主導研發專家，與嘉義市政府合作推廣，傳出死訊，市長黃敏惠與農友們都深感痛惜。

吳永培曾說，台農82號品種，不僅米粒外觀晶瑩剔透，口感不輸日本越光米，且具抗病蟲及強桿耐倒伏特性，可減少農藥及肥料使用，降低農民生產成本，加上粗蛋白含量低僅4.6到5％，適合腎或肝功能異常患者食用。