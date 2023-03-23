鳳山高中近日舉辦84周年的校慶園遊會活動，今年別出心裁的響應「無塑」行動。（高市鳳山高中提供／楊舒婷高雄傳真）

鳳山高中近日舉辦84周年的校慶園遊會活動，今年別出心裁的響應「無塑」行動，將園遊會攤位的1次性餐具通通剔除，改為使用「環保循環容器」，讓此次園遊會共減量了1萬3031件的塑膠製品，垃圾量也僅有以往的1成，效果顯著，吸引許多有興趣的學校前往取經。

日前舉辦校慶園遊會的鳳山高中，在校慶園遊會時與外面的廠商租借預估會使用到的環保循環餐具用量，園遊會當天學生或家長需要租借循環餐具時，可以到校內設置的環保循環容器供應站租借，使用完再歸還給供應站，讓所有參與人員都避免使用塑類用具。

根據鳳山高中統計，此次的「無塑」行動總計減少了1萬3031件的塑膠製品，相較於以往也減少了9成的垃圾量。數據一公布後，餐與這次行動的師生都備感榮耀，表示雖然要從習慣塑膠類的生活改成無塑環境需要一些調整和適應，但最後成功的減量環境負擔，覺得相當值得。

鳳山高中校長羅金盛表示，這幾年各個學校都在推無塑行動，比較容易著手得部分無非就是園遊會或是午餐供應，因此才想藉著此次園遊會試試看；雖然起初規畫這項活動時，大家都沒什麼信心，因為有其他學校的前車之鑑，知道在執行的過程中會有一些困難存在，因此大家開始共同探討困難點的解方；在推動的過程中也擔心學生會抗拒，幸好學生都相當配合。

羅金盛說，此次園遊會的無塑行動成功後，有許多學校聞名而來，向鳳山高中「取經」，而鳳山高中也相當樂意將此次成功的經驗提供給想嘗試這樣行動的學校，讓無塑行動可以愈來愈多人一起響應。