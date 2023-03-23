法院副院長蔡其昌今天由選區民進黨議員楊典忠、王立任、施志昌陪同，到民進黨台中市黨部登記參加台中市第一選區立委初選。（張亦惠攝）

民進黨20日開始立法委員提名初選候選人登記，立法院副院長蔡其昌今天由選區民進黨議員楊典忠、王立任、施志昌陪同，到民進黨台中市黨部登記參加台中市第一選區立委初選。蔡其昌說，未來會持續用謙卑、認真的態度替人民解決問題，並守護台灣民主法制的生活方式，讓中華民國持續存在。

蔡其昌說，作為民意代表長期以來秉持謙卑傾聽、認真做事和基層的人民站在一起，他當過很多屆立委現在也是立法院副院長，政治是解決問題的工作，海線是比較偏鄉的地方，解決海線的問題就是他長期的目標，過去也從中央爭取道路、學校甚至重大觀光建設預算到海線，解決人民的問題。

蔡其昌表示，政治有高低起伏，只有持續的謙卑傾聽才能真正苦民所苦了解人民的需要，未來會持續用這樣的態度解決人民的問題、反應人民的心聲。

蔡其昌強調，面對全球局勢劇變，中國對台威脅恐嚇日益加劇，但是台灣這幾年來因蔡總統的努力、立法院推動國會外交，疫情後來自全世界重量級的政治領袖不斷到台灣訪問，面對威脅，台灣的民主夥伴也不斷在壯大。

蔡其昌指出，台灣的民主得來不易，都是幾十年來前輩努力的結果，若有機會繼續留在立法院，會持續守護台灣民主法制的生活方式，讓中華民國持續存在。