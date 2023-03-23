據上觀新聞報導，今天（3月22日）《2022年上海國民經濟和社會發展統計公報》發佈。總體來看，上海經濟經受住了前所未有的嚴峻考驗，經濟運行韌性增強，呈現回穩向好趨勢，人均GDP逾18萬（人民幣，下同）。

根據《公報》統計，2022年上海經濟總量繼續保持全國經濟中心城市首位；實際使用外資超過235億美元，規模創歷史新高；跨國公司地區總部、外資研發中心分別新增60家和25家，累計分別達到891家和531家；創新型企業加快成長，新增國家級專精特新「小巨人」243家，有效期內高新技術企業超過2.2萬家，上海的發展活力持續顯現。

社會民生保障水平穩步提升，居民人均可支配收入接近8萬元，歷時30年的中心城區成片舊區改造任務完成，低保和醫療救助覆蓋範圍進一步擴大，就業服務業體系日趨完善。

人均GDP超18萬元

《公報》顯示，2022年上海實現地區生產總值（GDP）44652.8億元，比上年下降0.2％。如果按常住人口計算，2022年上海市人均GDP較去年同比上漲近4％，為18.04萬元，與捷克水平相當，超過葡萄牙、沙特、希臘等國家。

從走勢看，2022年經濟運行凸顯韌性。全市GDP一季度同比增長3.1％，受二季度疫情嚴重影響，上半年GDP同比下降5.7％；但隨著復工復產加快推進，前三季度GDP同比降幅收窄至1.4％，全年降幅進一步收窄至0.2％。

分產業看，2022年第一產業增加值96.95億元，下降3.5％；第二產業增加值11458.43億元，下降1.6％；第三產業增加值33097.42億元，增長0.3％。第三產業增加值佔地區生產總值的比重為74.1％，比上年提高0.4個百分點，經濟結構持續優化。

2022年，上海市全年地方一般公共預算收入7608.19億元，比上年下降2.1％；地方一般公共預算支出9393.16億元，增長11.4％。全年稅務部門組織的稅收收入完成15473.6億元（不含關稅及海關代徵稅），增長1％。

光伏（太陽能）產能翻番

去年上海工業增長新動力持續發力，集成電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業「上海方案」102項任務全部落地，全年全市三大先導產業製造業產值比上年增長11.1％。

同時，新能源、高端裝備、生物、新材料等戰略性新興產業增加值10641.19億元，比上年增長8.6％，戰略性新興產業增加值佔上海市生產總值的比重為23.8％。

其中，太陽能電池、新能源汽車、工業機器人、集成電路圓片等新產品產量實現較快增長，增幅分別為120％、56.5％、7.1％、5.5％。

2933萬億金融市場

在疫情蔓延的背景下，金融業成為上海市經濟發展的一個亮點。2022年上海市金融業增加值8626.31億元，比上年增長5.2％。

去年上海市金融市場成交總額2932.98萬億元，同比增長16.8％，增速同比提高6.4個百分點。其中，上海證券交易所有價證券、中國金融期貨交易所和銀行間市場成交額分別增長7.6％、12.6％和23.8％。

2022年，上海金融改革創新實現新突破。2022年，上海啓動國際再保險業務平台建設，支持「滬倫通」拓展至瑞士、德國等歐洲主要市場，推進數字人民幣試點和資本市場金融科技創新試點，中證1000股指期貨和期權、上證50股指期權、中證500ETF期權等產品推出，全年新增持牌金融機構52家。

4730萬個集裝箱

在全球經濟不確定性因素增加，外需減弱的背景下，去年上海貿易規模仍然保持增長，一方面進出口貿易總額繼續保持世界城市首位，另一方面外商投資繼續創下新高。

2022年，上海口岸貨物貿易進出口總額達到10.4萬億元，佔全球比重提高到3.6％左右的新高。新型國際貿易加快發展，離岸經貿業務企業名單擴展至577家，國際分撥中心示範企業擴展至100家，支持佈局海外倉數量達110個。上海港集裝箱吞吐量達到4730.3萬國際標準箱，連續13年位列全球第一。集裝箱水水中轉量突破2500萬標準箱，同比增長9.3％。

去年，上海召開政企溝通圓桌會議41場，成功舉辦2022上海城市推介大會，全市實際使用外資超過235億美元，規模創歷史新高。2022年，上海全年全社會固定資產投資總額較上年下降1％，但其中外商投資經濟投資實現了24.8％的增長。

20萬平方米舊區改造

2022年，上海市社會民生保障水平穩步提升。去年上海市居民人均可支配收入79610元，比上年增長2.0％。其中，城鎮常住居民人均可支配收入增長1.9％，農村常住居民人均可支配收入增長3.1％。兜底保障力度加大，全年全市居民人均轉移淨收入比上年增長8.8％。

同時，2022年物價和就業總體保持穩定。2022年，全市居民消費價格比上年上漲2.5％，穩定在年度預期目標範圍內。全年新增就業崗位56.35萬個，至年末全市城鎮登記失業人員14.56萬人，城鎮調查失業率恢復至4.5％以內。

2022年也是上海市中心城區成片二級舊里以下房屋改造的收官之年。去年上海完成中心城區成片二級舊里以下房屋改造20萬平方米、受益居民1.1萬戶，並制定出台加快推進「兩舊一村」實施意見，實施不成套舊住房改造24.5萬平方米，新認定城中村改造項目8個，完成舊住房更新改造1295萬平方米，有序推進既有多層住宅加裝電梯2303台。《上海市住房租賃條例》修訂施行，全年建設籌措保障性租賃住房18萬套（間）。