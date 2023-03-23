20歲溫姓男騎士22日上午近8時騎車行經大里區環河路一段堤防道路，因砂石場廠區積水打滑自摔，造成全身手腳多處擦傷，送往大里仁愛醫院救護；台中市議員江和樹23日指出，將督促市府要求業者進行改善，避免造成交通安全隱憂，環保局則表示，將與相關單位討論改善措施。

江和樹指出，大里區環河路一段堤防道路沿路因有砂石場，重車出入頻繁，路面揚塵嚴重，砂石車進出廠區需過水，導致廠區外路口經常性積水，車輛經過時更容易打滑，十分危險，且該路段長期重車行經，路面掀起不平，過去也曾發生過死亡車禍，交通安全已亮紅燈。

20歲溫姓騎士日前行經大里區環河路一段因地面積水打滑自摔，台中市議員江和樹23日指出，將督促市府要求業者進行改善，避免造成交通安全隱憂。

溫姓騎士說，他當時要騎去上班，發現砂石車要右轉於是減速等候，等完往前騎時，車輛有種卡住的感覺，又怕後面有車追撞就繼續騎，「沒想到就滑出去了」，因為之前就看過該路段常有車禍，而且大家趕上班都會騎車很快，因此當下立即起身先跑開。

溫姓騎士說，這次事故造成他雙腳及雙手多處擦挫傷，洗澡和上廁所都不便，院方表示要休養一周不能上班，目前尚無與業者取得連繫進行溝通。

根據霧峰警分局統計，該處去年至今發生車禍就有4件。江和樹說，環河路一段雖是堤防道路，但當地民眾已長期依賴通行，該段交通安全已成隱憂，值得受到重視；他會督促市府要求業者進行改善，砂石車清洗過程需在廠內完成，避免將積水帶出造成交通安全隱憂，同時籲市府盡快處理。

中市府環保局表示，為避免砂石廠及混凝土廠的運輸車輛有攜帶泥沙出廠污染路面情形，環保法規確實要求車輛出場前應進行輪胎清洗，有泥沙污染廠外路面時亦應進行清洗；近日將邀集砂石廠及混凝土廠召開會議，要求各廠提出改善措施，如減少大量清水沖洗路面、確認路面排水情形、積水應掃除等，避免危害用路人安全。