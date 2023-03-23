金曲歌王林俊傑為慶祝出道20年，盛大舉辦巡迴演唱會，3月份在香港開唱6場，卻驚傳19日取消人氣團體MIRROR成員陳卓賢（Ian）的表演環節，事後MIRROR成員邱士縉（Stanley）PO與隊友在演唱會外的合照，再度引發爭議。對此，Stanley昨（22日）發文致歉，並澄清誤會。

被封「最強唱將」的MIRROR成員Ian，本來受邀擔任林俊傑演唱會嘉賓，也有參與彩排，演唱會當晚卻沒有上台演出。據悉，林俊傑事前以為邀請MIRROR全員當嘉賓，後來才發現只有Ian獨自參與，林俊傑團隊提議MIRROR其餘成員上台伴舞，但Ian不同意隊友變陪襯，為捍衛尊嚴，決定離場，還被發現退追林俊傑IG。針對爭議，主辦方解釋是因為雙方溝通出了問題，導致表演形式出現嚴重的落差。

Stanley當晚在IG上傳與隊友Ian、江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）、李駿傑（Jeremy）、邱傲然（Tiger）和王智德（Alton）站在演唱會場外的合照，表示：「要紀念吓」，其他隊友紛紛轉發這張合照，其中Ian寫道：「記低（記下來）」，頗耐人尋味，讓外界議論紛紛，甚至造成林俊傑部分粉絲的反感。

眼見風波越燒越烈，Stanley沉默3天，於昨日公開道歉，他在IG限時動態表示：「說真的，JJ願意邀請MIRROR同台絕對是我們的榮幸，不論在哪一個角度都是絕對的榮幸！可惜溝通上的誤會，導致我們失去這次機會。」他直言MIRROR身邊不斷出現不幸，自嘲「為何不幸又再次出現了」，也強調絕對沒有覺得自己多厲害，一路走來都是靠幸運眷顧，「但現在幸運已經沒有了，只剩下努力，所以就看我們多努力了。」最後，Stanley在留言區呼籲網友，期盼大家不要在網路對罵，「澄清的原因很簡單，可以說我們作品不好，能力不足，但不可以說我們不尊重別人。」