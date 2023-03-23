陳文茜即將迎來65歲生日，日前收到友人贈送的巨無霸壽桃慶賀。（翻攝自文茜的世界周報粉專）

巨無霸壽桃蛋糕是點水樓的特製點心，內含有11顆小壽桃，送禮自用兩相宜。（點水樓提供）

近幾年病痛纏身的資深媒體人陳文茜，努力對抗病魔外，25日即將迎接65歲生日，日前收到友人贈送的巨無霸壽桃慶賀，她23日凌晨在《文茜的世界周報》粉專發文「尚未生日，收到友人從點水樓寄來的壽桃。」並附上壽桃的照片，引起粉絲驚呼連連「這顆大桃子真可愛，要買給爸爸媽媽」、「好大啊」。

這顆巨大的壽桃蛋糕是點水樓的特製點心，點水樓向來以江南料理聞名，精緻好味擄獲不少饕客的味蕾。照片中可見大壽桃佔滿了整個竹籃，比起一般的壽桃，外形真的大了好幾倍，宛如一顆大籃球，堪稱壽桃界的魔獸。壽桃內藏玄機，傳統大壽桃內含有11顆小壽桃的驚喜設計，既吉祥又符合現代人的飲食習慣，送禮自用兩相宜。需提前3天預訂。

陳文茜將自己近幾年受病痛折磨的心境轉化為文字，推出新書《晚安，我的生命》，她預計將此書所有版稅收入全數捐給雲門文化藝術基金會，希望透過自身的例子和文字的力量，帶給受疾病折磨的人及其家人，用另一種正面坦然的態度面對生命的不圓滿，也引起廣大粉絲留言打氣。