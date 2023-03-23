陳振中說，公家機關發包的工程，會先檢驗混凝土中的氯離子，若含量超標就會禁用，但民間蓋房子並沒有強制檢驗，無法得知混凝土氯離子含量。（張茂雄攝）

湖東農民指控，附近多座預拌混凝土廠為了取用便宜的水資源，不惜抽取含鹽份較高的地下水，造成混凝土中氯含量過高，就是俗稱的「海砂屋」問題建築物。（張茂雄攝）

湖西是澎湖離島最重要的農業大鄉，離島主要的蔬菜供給來自於此，但最近許多井卻出現乾涸見底的情況，湖西鄉長陳振中23日前往幾處農田視察，農民陳情說，水井乾枯跟超抽地下水脫不了關係，其中嫌疑最大首推附近的預拌混凝土廠，希望澎湖縣政府建設處、環保局能出面協助解決問題。

這座湖東村深達5、6米的畚箕井幾十年來未曾乾枯見底，雖然澎湖最近久旱不雨，造成成功、東衛水庫幾乎見底，湖西鄉最低漥的湖東村有十數座大小水井，是農民賴以耕作的重要水源，現在無水可耕種，6米深的水井卻乾涸見底，令當地農民相當氣憤無奈。

湖東農民指控，附近多座預拌混凝土廠為了取用便宜的水資源，不惜抽取含鹽份較高的地下水進行與泥沙攪拌的作業，如此將造成混凝土中氯含量過高的問題，就是俗稱的「海砂屋」建築物，如果道路、橋梁、房屋用了這些建築材料施工，將嚴重影響公共工程與住屋的興建品質，比起農民無水耕種還要嚴重。

陳振中說，公家機關發包的工程，會先檢驗混凝土中的氯離子，若含量超標就會禁用，但民間蓋房子並沒有強制檢驗，無法得知混凝土氯離子含量，這才是最令人憂心的，希望澎湖縣政府能幫忙農民解決問題。