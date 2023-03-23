市議員施志昌（右）今天邀集農委會水保局等單位，前往現場會勘施作情形。（陳世宗攝）

外埔區馬鳴里虎尾寮段701地號邊坡坍方，恐危及周圍民眾的生命安全！市議員施志昌今天邀集農委會水保局等單位前往現場會勘。施志昌指出，經副院長蔡其昌和他爭取共450萬元，施作「外埔區虎尾寮段701地號邊坡改善工程」，目前工程進度已達16.9％，預計今年七月就可完工。

施志昌指出，外埔馬鳴里虎尾寮701地號是國有土地，外埔區的地形就是一崁接一崁，許多居民就住在崁頂。今天特邀水保局台中分局、市府水利局、外埔區公所與外埔區馬鳴里辦公處等，一同前往現場會勘；邊坡上就住著一排的住戶，因邊坡滑落居民都相當擔心朝夕不保。

施志昌表示，這幾年來立法院副院長蔡其昌與他都在努力一崁接一崁的改善，從鐵山、馬鳴等里，甚至希望能改善到高鐵這段全數改善，一方面讓崁頂的住戶能夠住的安心，也讓崁底工作的農民能夠放心耕種；就極力爭取相關改善工程，就是要讓民眾能生活在安全的環境中。

馬鳴里長顏慶慰說，外埔馬鳴里虎尾寮段701地號邊坡，因常因下雨就會發生滑落，土石就會坍方滑落到住家或是農田裡相當危險，里民長年來不斷陳情反映；幸經副院長蔡其昌與施志昌努力下，未來施工完峻後，邊坡就不會再滑落，讓當地居民的生命財產能有更好的保障。

中市水利局表強調，因雨水沖刷造成邊坡裸露，首先要解決排水的問題，因此，施作的項目包括橫向截水溝68公尺、縱向截水溝28公尺，並銜接到既有的排水溝；山坡土石裸露的部分，將改善1150平方公尺，全部工程趕在颱風旺季來臨前，預計七月就可完工。