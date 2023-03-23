日本3大海運業者之一的日本郵船認為，現在替船運保俄烏戰爭險的大架構，可以參考2012年時對伊朗的經濟制裁，也就是石油禁運條款。同時，也敦請日本政府能快一點做出決定。

約10年前的當時，經日本國會批准，由日本政府來提供船運保險。若政府不出面，相關保險金額是天文數字，海運業者礙於安全顧慮也會影響出船意願。現在俄烏戰爭尚未停歇，但船隻保險卻沒有一個完全的解決方案。

日本郵船表示，這項海運保險計畫，從去年12月以來就一直沒進一步下落。約3個月前，包括東京海上控股（Tokio Marine Holdings）等部分日本產險公司，已不再受理俄烏戰區的船體兵險。

日本郵船指出，自己的船隊在每次出海前都有投保，不過，可能今天還有保險，但下周就會沒保險公司願意保了。另外，若要出台像前述伊朗的保險政策，擬定法案也需要時間，希望4月開始的新財年就會有架構出爐。

目前，尚有9%的液化天然氣需要依賴俄羅斯的日本，曾經強調俄國庫頁島2號天然氣項目對日本國安的重要性，故也有興趣繼續經營這條海運航線。除了保險外，這家與三菱集團合作密切的船公司，也發表對海運前景的看法。

日本郵船直言，太平洋線的貨櫃需求不高，但是，當美國庫存量下降時可能會回升，或許今年夏天之後會看到。去年5月簽訂的定期合約因運費較高，將有助於全年獲利表現。不過，今年4月又要開始重新簽約，或許會被目前較低的運費給拖累。

此外，日本郵船與另外兩家日本海運大廠，川崎汽船以及商船三井所合資的海洋網聯船務公司（ONE），因具有成本競爭力，即使運費較低的話，應該也不至於出現虧損。

日本郵船的中期計劃是預定拿出1400億日圓，約11億美元，用來收購等管銷用途。在營運相關的業務完成後，或許會考慮將剩下的資金退還給股東。在2050年之前，日本郵船將逐漸汰換船隊，未來將會使用更多的氨與氫來當減碳的替代燃料。