長照業者到議會陳情，縣議員魏嘉賢請環保局妥善處理。（縣議員魏嘉賢提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮長照業者投訴陳情，花蓮中區掩埋場及宜蘭利澤焚燒場因政策問題，暫無法收事業廢棄物，垃圾已堆置多天，散發臭氣也有染疾病之虞，環保局廢棄物管理科長張華砡表示，受限環評法規，中區垃圾量飽和1065公噸就不能再收，環保局函文環保署允緊急應變方案，即日起中區垃圾場重啟收取事業廢棄物。

長照中心理事長黎光耀表示，本月3日得知，中區掩埋場無法正常使用，造成民間清運業者事業廢棄物無法清運，加上宜蘭利澤歲修，清運日期遙遙無期，他說，這類事業廢棄物也沒辦法請公所清潔隊垃圾車處理，如今已過了半個多月，堆置的垃圾都散出惡臭、甚至是疾病的來源，長照協會有18家業者，他們目前無法找到任何合法的處理管道。

黎光耀表示，拒收廢棄物已不是一兩次，他認為長照應列入社福單位，若能比照公私立小學，委由公所清運，一樣付費，之後收費作業能更穩定。

長照業者向議員魏嘉賢陳情，魏嘉賢表示，尤其清明連假即將到來，大量的遊客前來，飯店業一定會產生更多的事業廢棄物，如果不積極處理，後果不堪設想，已積極與環保局溝通和協商。

環保局廢棄物管理科長張華砡表示，目前花蓮吉安垃圾都打包等待台泥窯完工協同處理，部分送宜蘭利澤處理。長照、飯店等一般事業廢棄物，由業者代收，送往中區垃圾掩埋場堆置處理，依環保法規當地1個月最大容許量1065公噸，現已飽和，環保局函文環保署，因利澤歲修以及一般事業廢棄物處理所需，請許可開放中區垃圾掩埋場。現已重啟收垃圾。

張華砡表示，花蓮去年一整年，處理一般事業廢棄物總量達7979公噸，中區垃圾掩埋場1公噸收費2500元、另200元回饋金，總計2700元，至於代收事業廢棄物業者如何跟機構（公司）收費，則是市場機制，環保局不清楚也非主管範圍。