南韓國防部長李鐘燮今天在國會答詢時表示，北韓22日共發射4枚巡弋飛彈，並且研判北韓在核彈頭小型化技術上已取得相當進展。

李鐘燮今天出席國會國防委員會，被問及北韓22日試射飛彈相關問題時作以上回應。對於南韓軍方監測結果是否正確，李鐘燮表示，「正確地完成了」，並且在完成第一次分析後，韓美軍方正在進行更精密分析。

對於核彈頭小型化技術及戰術誘導武器搭載核彈頭的可能性，李鐘燮證實，目前看來北韓已在技術上取得相當水準的進展，就北韓近期聲稱可搭載的武器種類，「雖然抱持懷疑態度，但正與美方合作分析中」。

議員詢問北韓核武技術是否已接近可用於實戰部署上，李鐘燮表示，「目前判斷已具有相當水準」。

據南韓軍方掌握情資，北韓22日上午10時15分起陸續從咸鏡南道咸興一帶向東海發射多發巡弋飛彈，可能也是針對南韓與美國「自由護盾」（Freedom Shield）聯合軍演的示威行動之一。北韓官媒今天卻沒有刊出任何相關報導，與前幾次挑釁隔天立即報導試射飛彈消息的差別引起南韓輿論關注。

北韓9日發射6枚近程彈道飛彈（CRBM）、12日發射2枚潛艦巡弋飛彈（SLCM）、14日發射2枚短程彈道飛彈（SRBM）、16日發射1枚洲際彈道飛彈（ICBM）、19日發射1枚SRBM。北韓中央通信社（KCNA）及勞動新聞等官媒每次試射隔天都會刊出相關報導，對韓美聯合軍演發出警告訊息。

部分意見認為，北韓官媒今天未報導22日發射飛彈消息，可能是因為這次試射不具政治意涵，也並非新武器試驗，只是一般訓練，可能沒有報導必要，或是會與後續其他訓練一起報導。

統一研究院北韓研究室長洪敏（譯音）則指出，今天是韓美聯合軍演最後一天，不排除北韓再採取示威行動，後續連同22日行動合併報導。（編輯：馮昭）1120323