一名女子因懷疑老公有外遇，花了120萬元找徵信社去跟監「抓姦在床」，不料，付款後11天她就死亡，她的繼承人主張，徵信社收錢後沒有做任何事須全額退款，並提告請求返還，台北地方法院判決徵信社須返還120萬元。可上訴。

這名女子的繼承人提告主張，女子在2020年與老公協議辦理離婚期間，聽聞老公疑有婚外情，於是由她兒子陪同向徵信社尋求建議，並在當天簽訂委任契約書，之後陸續付了約定費用及報酬120萬元。

不料，她付款後11天隨即日因病離世，她的契約請求徵信社返還預付款項120萬元但遭拒絕，於是提告請求返還。

台北地院認為，契約之委任人在2020年4月27日逝世，契約在她過世時即隨同消滅，且她簽訂後11天逝世，由此短暫時間以觀，可認徵信社收受款項後，未及於處理契約之委任事務，無法律上原因而受有利益，判決須返還120萬元給她的繼承人。