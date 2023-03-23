乳癌為我國婦女發生率第1的癌症，每年有超過上萬人罹患乳癌，逾2千人死於乳癌。營養師薛曉晶指出，大豆異黃酮的攝取量對於乳癌的發生率有降低作用，建議每日攝取1至2份黃豆類食物；加工肉品、紅肉則與乳腺癌風險增加有關，應避免攝食過量。

薛曉晶在臉書發文指出，建議婦女年超過30歲即可開始做乳房攝影檢查，若發現有腫塊也不用擔心，根據國健署統計，早期乳癌存活率超過9成，第1期乳癌高達95％，若能在飲食上多加注意，也可提高乳癌治癒率。

●足夠熱量和蛋白質

乳癌患者中，若主要飲食為高蛋白質，大約可以降低35％的死亡率；其中以吃白肉較佳。根據2022年一份研究發現，無論是停經前後，大豆異黃酮的攝取量對於乳癌的發生率有降低作用，建議每日可攝取1至2份黃豆類食物；深海魚富含Omega-3脂肪酸，具抗氧化作用，也是建議選擇的食材；脫脂乳和優酪乳可降低乳腺癌復發。加工肉品及紅肉則與乳腺癌風險增加有關，應避免攝食過量。

●少量多餐、增加運動

癌症病患術後有3至9成營養不良情況，對於食慾不振者，可少量多餐，以每天6至8餐滿足熱量需求。研究發現，每周超過9次有氧運動的乳癌患者，可降低50％癌症復發；建議增加運動，提高身體代謝機能、促進食慾、生成肌肉，以提高治療成效。

●高纖蔬果增加植化素

膳食纖維可抑制雌激素的腸內再吸收，並增加雌激素的糞便排泄，乳癌患者若攝取足量之水果、蔬菜、維生素，再發率較低。建議每日纖維質25至30公克：3碟蔬菜（約7.5克纖維質）、2份水果（約4.4克纖維質）、1份黃豆製品（約7.4克纖維質），1又1／4碗全穀類（約2.5克纖維質)，就可以達到建議量。

●避免高油食物

研究指出，高脂肪飲食被確定是肥胖的主因及乳腺癌的潛在危險因素。脂肪組織會產生過量的雌激素，與患乳腺癌的風險增加有關。脂肪的種類也有極高的影響，若是單元不飽和脂肪酸或是多元不飽和脂肪酸，如Omega-3的ALA、EPA、DHA等，會降低罹患乳癌風險。

因此建議減少油炸、油煎的烹調方法，避免攝取過多動物性飽和脂肪酸，如高脂肉類、奶油；增加多元不飽和脂肪酸，如亞麻仁油（ALA）、魚油（EPA、DHA）的攝取比例，降低復發機率。

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