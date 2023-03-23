近期高雄水情吃緊，高雄市長陳其邁今日出席活動遭媒體詢問高雄水情，表示高雄將從30日起進入橙燈，步入減量供水。他指出，工業大戶、非工業的用水大戶，水量上會有最高20％水量限制，像是洗車、游泳池、水療等非工業的用水大戶，會根據實際供水狀況再做微調，原則上盡量不要影響到正常民生、產業用水，維持民生用水的穩定。

陳其邁今日上午出席活動時，遭媒體詢問高雄水情吃緊該如何因應？陳其邁表示，高雄將從3月30日起進入橙燈，將進入減量供水，所以包括工業大戶，或者是非工業的用水大戶，都會在水量上會有大概最高有20％水量限制。

陳其邁提及，像是洗車、游泳池、水療等非工業的用水大戶，會根據實際的供水狀況再做一些微調，原則上盡量不要影響到正常民生、產業用水，維持民生用水的穩定。

陳其邁強調，在管線末端、高地、或者是有些工業區用水需求部分，市府也會設立取水站、水車以及相關的供水設備，提供可能在減量供水受到影響的地區或者是用戶，盡量減少減量供水衝擊。

陳其邁表示，以現階段來看，希望藉由減量供水的措施，從現行一天145萬噸降至136萬噸。回顧前年大旱時，高雄透過一連串節水措施，大概可以減到133萬噸用水量。

陳其邁說，這月底大概會有小鋒面，能有降雨的機會；包括陸續4月底海水淡化廠、以及加增有一些RO過濾水設備，希望一方面藉由多元配套水資源開發、二方面透過減量供水，大家共體時艱方式，度過此次缺水時機。