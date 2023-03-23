桃園市平鎮區近日有多位民眾目擊疑似有東非狒狒在大街竄逃，桃園市農業局正派員設置誘捕籠捕捉。台北市動物園23日分析，該東非狒狒可能因未找到合適棲息地、尋找食物源或受到驚擾而仍在逃竄，呼籲民眾目擊狒狒勿驚慌、勿打擾動物，而是儘速回報桃園市政府，由專業人員處理後續事宜。另外，若桃市府有需要協助，北市動物園將派出獸醫師及保育員團隊出動捕捉。

東非狒狒亂竄引起桃園民眾關注，不少人擔心遇到狒狒、或遭狒狒闖入家中，據了解，東非狒狒多棲息於非洲，毛色為橄欖色，臉部黑色無毛，為群居動物，口鼻部分較長，尾巴成倒U型，平均體長60至70公分，重約12至28公斤都有，最大的個體總體長可能達114公分，最重約50公斤，雄性東非狒狒會藉打架決定階級，脾氣也較兇狠。

動物園發言人曹先紹分析，一般而言，若靈長類動物與保育員或與飼養者感情不錯，剛逃脫的個體由於不熟悉外界環境，仍會在照養地附近徘徊，此時設置誘捕籠、利用動物喜歡的食物誘捕，成功機率相當高。

他表示，若動物逃脫一陣子，牠們更傾向尋找能夠棲息、獲取食物來源的地點，像是多年前曾有靈長類動物脫逃到果園，即是一例。

曹先紹說，該東非狒狒已逃脫許久，有可能是常常受到驚擾，或不斷尋找食物、未找到合適棲息地而致，此時更需要熱心民眾幫忙。他建議，由於東非狒狒爆發力比台灣獼猴來得兇猛，民眾遇到第一時間不要驚擾動物或提供食物，而是先回報桃園市政府，讓專業人員接手後續事宜，較能保護民眾自身安全。

他指出，若桃園市政府有需要北市動物園協助，園方願意提供協助，屆時出動獸醫師及保育員團隊到當地協助捕捉。