南桃園驚傳有東非狒狒逃竄，桃園平鎮區振興里長黃志杰與守望相助隊隊員日夜搜索，甚至請來六福村幫忙，2度抓捕都失敗，六福村也澄清園區內未有狒狒脫逃。農委會林務局表示，狒狒屬保育類野生動物，未經中央主管機關許可者不得飼養，違者可處新台幣最高5萬元罰鍰。

桃園市平鎮區傳有在逃狒狒出沒中，許多人質疑是鄰近的六福村有狒狒脫逃，但經六福村園區清點後未有狒狒脫逃。桃園市動保處也指出，雖然桃園有人登記飼養狒狒，但未有「東非狒狒」的物種登記，現階段須待釐清該物種，假如屬保育類就會依「動保法」處辦。

林務局表示，依據「野保法」規定狒狒屬保育類野生動物，該法第18條規定，保育類野生動物基於學術研究或教育目的，經中央主管機關許可者，始得持有、飼養及繁殖，一般人無法飼養保育類狒狒。

林務局指出，依「野保法」第37條規定，瀕臨絕種及珍貴稀有野生動物於飼養繁殖中應妥為管理，不得逸失。如有逸失時，所有人或占有人應自行或報請當地主管機關協助圍捕，違者可處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。