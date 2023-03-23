桃園市長張善政上任後推出許多新政，最新民調顯示，有45%桃園市民滿意其施政，但也有45%「未表示意見」，顯示對張市府施政不熟悉。媒體人朱凱翔直言，他在3個月前就曾表示不知道張善政在幹嘛，認為其發言體系與社群經營都很糟糕。

《TVBS》昨（22）日公布的最新民調顯示，桃園市民對張善政擔任市長3個月以來的施政，有45%滿意，不滿意的僅10%，值得注意的是，無意見者和滿意者的比例一樣，也是45％。

對此，朱凱翔今日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」提到，他大約3個月前就曾說過，不知道張善政在幹嘛，並認為其發言體系與社群經營都很糟糕，這番說法當時被批「那是你不知道，不代表沒有」、「張善政是來做事的，不是來做秀的」、「是要臉書治國嗎」，但現在民調顯示有高達45%市民對張市府沒意見，朱不禁指出「意外嗎？」

針對這篇文章，有些網友表達，「在選舉的時代裡，自以為的勤政，可能不佔優勢」、「只會宣傳不會認真做事可以變五星市長，不會宣傳只會認真做事可能變連任困難」；不過也有網友認為「盧秀燕第一任剛開始民調成績也沒很好，不表示她就不優秀，何需如此認真看待」、「先收拾爛攤子比較重要，即使沒有宣傳，市民能感受到改變的」、「我住桃園我們超有感，在執行力方面張善政真的讓人耳目一新，光是國中小營養午餐免費年後立即執行，就超級造福物價高漲時代的父母們」。