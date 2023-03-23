為強化防詐宣導能量，有效提升民眾識詐能力，新北市新店警分局特別利用轄內媽媽們團練廣場舞時，親自到場共舞同樂，達到使民眾有感減害的目標，更針對轄區特性、宗教信仰、學校教育、交通運輸等面向，著手強化民眾識詐宣導。

員警提到，不法分子經常假冒各機構銀行等，指示被害人至ATM操作或者是在通話中教民眾使用網銀，直到跟著歹徒指示操作後才發現戶頭裡的錢所剩無幾，呼籲民眾勿接來路不明的電話。

至於透過假交友以徵婚詐財，詐騙集團常藉由社群平台，每天噓寒問暖讓被害人卸下心防，取得你的信任，以各種理由要求你匯款，像是寄包裹要對收穫，但因為海關問題需要先支付一筆款項；或是要求見面，但因為部隊因素可用的錢都被管控，需要你出機票錢、交通費等，要求你匯款，上述都是常見的詐騙態樣。

另外，警方也針對政府普發6000元現金加以宣導，呼籲民眾避免點選「釣魚簡訊」連結，讓不法分子竊取個資，政府不會發簡訊要求民眾點選連結登入輸入個資，並再三叮嚀，先能識詐才能阻詐，反詐騙意識從你我開始做起。