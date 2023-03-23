疫情退燒，不少民眾衝去日本玩，但來回機票至少1萬以上，旅遊達人蓋瑞哥分享桃園到東京的廉航促銷機票，東京來回只要5442元，沒想到網友一看日期強碰5月初的日本黃金周假期，嚇得搖頭「這個時間太恐怖」，因為全日本人都放假出遊玩。

「蓋瑞哥 機票獵人」昨天在臉書分享超便宜東京機票，去程有酷航促銷、回程有捷星促銷，時間又是早去晚回，早上6時45分起飛，回程是晚上10時50分，玩好玩滿，機票才5442元。

蓋瑞哥表示，去程日期是4月30日，回程5月9日，不過要注意「酷航的促銷機票指定4月30日出發」。除此之外，4、5月份其他日期也有8000元左右的票價可以參考。

文一PO出，內行網友馬上點出機票如此便宜的原因，因為剛好是可怕的日本黃金周，意即4月底至5月初日本的大型連休，今年從5月3日休到7日，連續5天，若周一、周二（5月1、2日）也休就有7天連假，許多日本人會趁這期間國內旅遊。

對此，網友紛紛留言：「這價格很香，但是黃金周先不要」、「這個時間太恐怖，日本母湯哈哈，去人擠人的」、「有點可惜是剛好遇到日本黃金周，飯店可能很貴，又訂不到」，但也有人表示，「這價格好過分，怎麼現在才說」，蓋瑞哥則認為「適當安排行程，往市郊走走應該還好」。