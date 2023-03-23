楊明豐在家養了迷你馬、驢子、陸龜、孔雀等數十隻動物自娛，家裡儼然「小小動物園」。(曹婷婷攝)

里民在路邊遇到孔雀，拍照上傳通報里長。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

「屋頂居然有孔雀在散步！」台南市仁德區成功里昨天陸續有民眾在民宅屋頂遇見孔雀，還有孔雀站在路邊牆邊駐足，原來是當地里民楊明豐家中飼養4隻孔雀短暫「離家出走」，今早2隻已返家，2 隻還在「回家的路上」，楊明豐笑說，這些孔雀平常都自由放養，沒有關在籠子，平常就會出門走走，只是這次離家遠一點、久一點，「累了就會回來了！」

有孔雀在屋頂 離家放風 里民接力熱心通報

從事金紙進口批發的楊明豐，這2年陸續在家裡養了迷你馬、驢子、陸龜、孔雀等數十隻動物自娛，家裡儼然「小小動物園」，8隻孔雀中有一半自由放養，一半在籠子，4 隻在外趴趴走的孔雀平日習慣自由放飛，偶爾會離家出走，但通常都只在周邊，半天就會回家，這是頭一回在外面「過夜」。

成功里里長鄭晴而說，昨天得知楊先生養的孔雀出走，在Line群組公告後，陸續有里民回報看到孔雀蹤跡，大家都很熱心，隨即有人錄影「這是走失的孔雀嗎？」趕忙通知里長跟飼主。

楊明豐說，這些孔雀都是從一出生就養到現在，目前約2歲多，感謝里民熱心通報。他也說，以往孔雀短暫出去走走，都會記得回家，不會擔心他們不見，但最近有愈走遠的跡象，可能是發情期到了，他也會多加留意。