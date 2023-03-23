就印度基本面而言，PGIM保德信印度機會債券基金經理人張世東指出，印度通膨走勢已出現緩和，今年2月印度消費者物價指數月增0.17％，食品價格回落也帶動年增幅進一步放緩至6.44％，雖然仍高於市場預期的6.35％且連續兩個月處於印度央行通膨的目標區間2％~6％之上，不過物價分項指數持續下滑，有助於通膨降溫。

富蘭克林證券投顧則表示，印度具備經濟優勢、政策改革、獲利成長、及資金動能等四大優勢，其中印度強勁的人口結構優勢，輔以資本支出上升週期已經開始，將推動印度成為亞洲最強勁的成長動力之一，政策方向亦有利整體經濟發展，印度政府透過可靠的財政紀律規畫，同時推動以資本支出為主導的成長並鼓勵創造就業、減少效益較差的補貼支出，將為印度國內需求成長提供強力支持，印度企業獲利預估持續獲得上修，而印度國家系統性投資計畫資使得流入國內基金的資金流穩定、本地資金動能強。

台新印度基金經理人黃俊晏同樣表示，在阿達尼集團股價落底，近期外資逢低進場，買氣重新匯集，且印度政府在新的年度預算重申促進經濟成長與產業長期發展，大幅提高資本支出33％並估計今年7％、明年6～6.5％的高速經濟成長，此呼應印度股市長期高成長的投資價值。

由於印度經濟基本面強勁，因此，富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪．拉加表示，印度是一個充滿活力的城市化經濟體，中產階級迅速壯大，投資團隊正關注利基於收入成長帶動本地消費，加上全球供應鏈多元化帶來的投資機會，目前聚焦在印度的金融深化、內需消費、基礎建設與高階科技等四大題材。

在類股操作上，黃俊晏則相對看好可以成長穩定的工業、金融、可選消費、科技、必需消費等產業，且以業績穩定的大型股為核心，另可搭配爆發力較強的中小型股以及跌深且業績能見度高的景氣循環股，靜待成長潛力與業績表現反映在股價上。