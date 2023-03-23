警方日前獲報，指61歲羅姓男子涉改造槍枝並擁槍自重，22日搜索意外查獲印有「中華民國造」的T65K2步槍及上百發5.56公厘彈藥、3.8吋手槍彈、45手槍彈頭、穿甲彈、81迫砲彈藥等疑似軍械，軍方連夜清查各部隊械彈後，確認現有65K2式步槍帳料相符、並無遺失，但彈藥部分則未做說明，而生產警方查獲該把步槍的公司，也在上午發聲明澄清該把步槍為該公司所生產的模型槍，但也釐清，彈藥與他們無關。

國防部今(23)日表示，經初步鑑識清查，國軍現有65K2式步槍帳料相符、並無遺失；同時針對全軍械、彈、爆材及其主要組成零件，依帳籍實施特別清點，嚴密械彈管理作業。

國防部表示，針對疑似軍用械彈外流，國軍以嚴肅態度，坦誠面對處理，已要求各單位運用組織分層負責，由各級主官(管)親自清點，會同監察人員監驗，落實特別清點作業。各軍種及專業彈庫應逐級對所屬下級單位實施督檢，並循體系呈報清點成果。預於3月25日完成常備部隊清點、5月31日前完成全軍清點。

國防部強調，國軍近年已建立嚴密械彈爆材管理機制，綿密定期、不定期清點等措施。對於疑似軍用械彈外流案，將全力配合調查、絕不隱瞞，若確屬國軍械彈則依法究辦，檢討相關違失責任，以匡正國軍後勤紀律。