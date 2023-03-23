台灣第一名模林志玲2019年喜嫁日本天團放浪兄弟（EXILE）成員AKIRA（黑澤良平），兩人育有1子，生活幸福美滿。林志玲因為忙於育兒便鮮少於螢光幕前露面，今(23)日她罕見曬出素顏自拍照，疲憊模樣全曝光，令粉絲擔心不已。

林志玲發文寫道：「早安 early bird（早鳥），每天找到一個讓自己微笑的理由！」並曬出素顏自拍照，照片中林志玲一樣留著招牌秀氣長髮，側臉對著鏡頭甜美微笑，可看出肌膚白皙透亮，毫無歲月的痕跡，無損她的女神氣質，只是臉上有些許的疲態。

貼文曝光後，網友紛紛留言：「疲憊感」、「好久沒出來了…」，不過還是有許多網友力讚林志玲的美貌：「你的微笑也是我微笑的理由」、「自己開心最重要」、「喜歡看到志玲美麗優雅氣質甜美」

事實上，林志玲前陣子才公開亮相，親自操刀全新廣告企畫，影片中的她看來狀態極佳，絲毫沒有因為育兒顯露疲態，同時也透露自己跟寶貝兒子、「國民姊夫」AKIRA的幸福互動，表示過去1年多忙於防疫跟育兒，運動時間變少，「現在小寶貝開始會走路了，有時候就會帶他去公園走一走、曬曬太陽，一起動一動。」