金廈小三通3月份航班表。（航港局提供／陳祐誠傳真）

陸委會公布3月25日起擴大開放小三通客運中轉政策，國人及其陸配皆可搭乘，交通部航港局協調金、馬地方政府及航商依旅客需求規劃航班，今日公布金廈、金泉及馬祖小三通的航班表，以利民眾訂位。

金泉3至4月航班表。（航港局提供／陳祐誠傳真）

航港局表示，在疫情控制並考量清明節民俗追思需求，陸委會公布3月25日起開放小三通客運中轉政策，除搭乘旅客擴大至國人及其陸配等外，各航線航班數量也因應旅客需求進行增班。

3月25日至4月30日福澳－琅岐小三通航班表。（航港局提供／陳祐誠傳真）

3月25日至4月30日白沙－黃岐小三通航班表。（航港局提供／陳祐誠傳真）

航港局3月21日邀集金門縣政府、連江縣政府、小三通航商及CIQS相關單位，確認均已完成整備，並將視旅客人數適時增派人力及運作量能，以及協調航班安排。

在陸委會所公布航班上限的原則下，金廈航線自3月25日起調增為每日6個往返航班，金泉航線及馬祖小三通（福澳－琅岐、白沙－黃岐）航線3月份仍維持原有排班，自4月1日起金泉航線調增為每周3個往返航班，馬祖小三通航線調增為每周14個往返航班，同時取消原旅客需預先向金、馬地方政府登記作業，符合資格旅客得持身份證明文件向航商購票搭乘，各航線航班表將公布於航港局官網小三通航班專區（https://www.motcmpb.gov.tw/Information?siteId=1&nodeId=543）。