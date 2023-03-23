民進黨蘇系新北市議員李余典先前外傳將投入三重區立法委員初選，今(23)日早上正式宣布參戰民進黨三重立委初選，他與妻子黃書禹一同現身新北市黨部完成登記；李余典在聲明中提到去年新北市長敗選的原因之一，就是因為黨內沒辦初選，並呼籲黨內欲參加初選的同志，應是兄弟登山，各自努力，而非惡意攻擊抹黑。

李余典表示，今天正式宣布參加民進黨2024年三重區立委初選，他真心愛三重，疼三重。三重除了有基礎住宅區、商業區外，也有工業區及持續發展的科技大樓、企業雲端總部，自己希望進軍國會推動政府及企業責源挹注。

他說，自己是正港的三重埔人，曾任三重市民代表、國大代表、台北縣議員及新北市議員、市議會黨團總召、民進黨中評委，深耕三重埔三十年，熟稔三重市政，未來持續督促內政部的三重都市計畫變更，貫徹國政市政，也希望帶著過去奠定經驗及跨世代共容視野，成就更好的三重。

李余典指出，去年新北市長選舉，三重綠營的優勢不再，大敗原因之一就是「因為黨内沒有辦理初選」，沒有用民意來決定縣市長候選人，今年黨主席賴清德鄭重宣示以初選決定立委候選人，公平的初選，大團結的起點，大家要為總統立委大局，創造團結力量大的選情。

他也呼籲黨內欲參加初選的同志，應是兄弟登山，各自努力，而非惡意攻擊抹黑，希望能打一場君子之爭，一起為民進黨打贏總統初選，團結守住三重這一席立委，守護民主自由的台灣。

另外地方上曾盛傳李余典之女、前民眾黨三重立委候選人李旻蔚已歸隊，為其父操刀空戰，這次新聞稿的聯絡人也屬名為李旻蔚，顯見已回歸協助輔選。