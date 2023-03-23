固守北部「紅色沙灘」海軍陸戰隊首次桃園竹圍反登陸操演

海軍一五一艦隊今（23日）清晨首度在桃園竹圍海灘展開兩棲登陸演習，由於這項演習過去向來在屏東枋山加祿堂操演，今年首度在北部海灘舉行，驗證國軍針對共軍可能登陸「紅色沙灘」實施防衛計畫。

上午8時許演習開始，扮演攻擊軍的陸戰隊員，搭乘小艇潛入海灘，在陸上布設多處導標，與在近岸的中和級戰車登陸艦相互通聯，標定登陸戰車及小艇舟波的航向。

隨後，遠方戰車登陸艦開啟後艙門，一輛輛AAV7兩棲登陸戰車開始依序向灘岸挺進，最後順利登陸竹圍海灘。我方守備及後備部隊則在海灘陣地設置陣地進行反擊。

據了解，根據國軍公布，全台14處共軍可能搶灘登陸的「紅色沙灘」包括南金山、北金山、翡翠灣、福隆、頭城、壯圍、宜蘭、羅東、林口、桃園蘆竹、布袋、台南、林園以及加祿堂等。

桃園竹圍海灘，因距離淡水河口及首都中樞距離最近，且最容易沿河攻入北市，因此國防部首先針對此處進行反灘岸及反舟波登陸作戰，並結合固安計畫進行驗證。

固守北部「紅色沙灘」，海軍陸戰隊首次桃園竹圍反登陸操演。(葉庭欣攝)