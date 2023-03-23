每個人都有自己的消遣娛樂方式，但有的人當在做自己喜歡的事情時，不喜歡被人打擾，《小鐵星座》運勢專欄指出，巨蟹座、牡羊座、雙魚座、天秤座、處女座看電視時不喜歡被人打斷，一旦受到干擾就不會給對方好臉色看。

▍巨蟹座：狂熱追隨

巨蟹座是出了名的愛看電視，只要一有空閒時間，就會開始追劇。他們比較喜歡追愛情劇，只要一迷戀上，就會從頭看到尾，恨不得一口氣看完，非常痴迷，所以在看電視時，最好不要去搭理，因為只會換來他們的臭臉回應。

▍牡羊座：喜歡跟著冒險

牡羊座喜歡冒險，但受到種種原因限制，無法親身去探險，所以會把渴望冒險的情緒放在節目中，跟著電視去感受身歷其境的感覺，所以當他們非常投入時千萬別試圖打斷，他們將會超級不爽。

▍雙魚座：關心時事

雙魚座比較關心時事，對他們來說，看新聞是不錯的選擇，認為能獲取、了解更多信息，所以當雙魚座在看電視時千萬別和他們交談，即使對方只是想閒聊一下，他們也會覺得超級反感。

▍天秤座：為了追星

天秤座迷戀電視是因為可看到喜愛的明星，在他們看來，每一位偶像的鏡頭都是不可錯過的，所以當看得非常投入時，千萬不可叫醒他們的美夢，不然會很失望。

▍處女座：容易入迷

處女座比較低調，他們沒有很多的興趣或愛好，只喜歡看電視打發時間，但只要一看就容易入迷，不管是本土劇還是搞笑綜藝都能全盤接受，他們很討厭別人來打擾或在一旁發表意見，他們只想安安靜靜的看完而已。