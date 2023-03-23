香港金管局23日公告，Fed的升息決定符合市場預期。然而，未來一段時間美國的利率走勢將繼續存在頗大的不確定性。過去一年持續升息對美國經濟及通膨的影響有待觀察，而近日個別美國銀行的財政狀況和流動性出現問題，可能導致信貸收緊，是否進一步影響經濟活動並左右貨幣政策仍有待評估。

香港金管局指出，儘管外圍市況波動，香港的金融及貨幣市場運作繼續維持暢順。但港元拆息在往後一段日子可能仍會處於較高的水準。因此，民眾必須對銀行借貸利率的波動有所準備，並在作出置產或其他借貸決定時，小心考慮及管理好利率風險。