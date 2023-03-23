流汗流多了會出現汗臭味，但是年紀漸長，特別是年過40歲後，有時即使未流汗，也會產生異味，即所謂的「老人味」。皮膚科醫師表示，老人味的元兇是皮脂腺，提醒民眾務必加強清潔容易產生皮脂的耳後、腳皮這2個地方。

皮膚科醫師徐常捷在《健康2.0》節目中表示，老人味與汗臭味不同，汗臭味偏水性，老人味則是油性。老人味的元兇是「皮脂腺」，當隨著年齡漸長，人的四肢皮膚會減少出油，變得越來越乾，但其他部位如頭皮、臉、耳朵，出油量反而增加，若出油量多，又加上細菌作用、氧化作用等，就會產生油耗味，亦即老人味。

他並表示，年紀漸長，人的腳皮的角質會增厚，再加上皮脂腺的分泌，也會產生上述的老人味。

徐常捷提醒，40歲以上者，若要防止自己飄老人味，建議選用溫和弱酸性的清潔劑，要加強清洗容易產生老人味的耳後、腳皮這2處，其次為前胸、後背、腋下等；另用清水清洗相對乾燥的四肢，「千萬不要一視同仁、無差別清洗，」以免傷皮膚還無法去除異味。