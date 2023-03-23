新竹市政府23日強調，「凍卵補助」政策已獲國民黨團、新聯線政團支持，打包票在母親節如期推出。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府規畫推出「凍卵補助」政策，預計於母親節上路，但民進黨市議員施乃如抨擊市府至今未向市議會溝通，質疑母親節前只剩下周的臨時會，這項政策是急就章，推動的相當草率；市府23日則再次強調，已獲國民黨團、新聯線政團支持，打包票在母親節如期推出。

施乃如表示，市府預計推出「凍卵補助」政策，但卻從沒有接受到衛生局有相關資訊，民進黨團是在看到新聞之後，才要求衛生局提出相關報告，一直遲至本月21日才看到內容。

而自媒體報導以來，市議會已舉行了2次臨時會，但市府都沒報告與溝通，第3次的臨時會則將在下周一舉行，卻仍看不到凍卵政策被列入專案報告事項中，也沒有正式提交市議會來審議，之後在4月沒有臨時會，定期會則在5月中旬，也就是已過了母親節。

施乃如說，她想請問市長高虹安，要推這樣政策只在媒體放話，卻不跟議員或是各黨團來溝通，是不是藐視議會、要迴避議會的監督？提醒高虹安要放下選舉的態度，拿出作市長的心態好好推動市政。

此外，她也認為此政策並未作好實際的數據調查與效益，政策目標更是說不清楚，包括竹市25至40歲女性有5萬餘人，但政策卻只補助1000人，這數字從何而來？實際需求有多少人？這些衛生局都回答不出來，希望高虹安政府推任何政策不要急就章。

市府則表示，凍卵預算2560萬元將運用市府2備金，已提交議會備查，匡列經費為實支實付，有實際需求和接受療程的婦女才會動支到，市府團隊也已陸續和各黨團溝通，透過各項討論向議員們說明。

市府發言人施淑婷強調，目前已獲國民黨團和新聯線黨團總召支持，希望府會共同推動好的市政，另，高虹安已多次對外說明，雖然她符合資格，但將採自費參與來宣導政策，並不會申請補助，把額度留給市民使用，請特定人士勿造謠抹黑。

高虹安則再次說明這項政策，其補助將分為2個項目，首先AMH的檢測補助對象為2023年1月1日前設籍於竹市25至40歲的女性，為卵巢功能做健康檢查名額2000名。

另1項為凍卵補助對象為2023年1月1日前設籍竹市滿1年的25至40歲的女性名額1000名，讓育齡婦女能在生涯或職場甚至在已婚不孕症人工生殖上，規畫生育期程以順利的孕育下一代。