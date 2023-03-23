高偉銍指蛋雞喜歡吃鬼針草，雞都圍在他身旁開心吃「點心」。（羅浚濱攝）

高偉銍在雞舍草墊收蛋，好奇的雞進來查看。（羅浚濱攝）

高偉銍將蛋收到盒中，雞似在認「哪個是我的！」（羅浚濱攝）

全國出現蛋荒，民眾搶購蛋價漲！竹北市東興路有1處的「蛋高雞樂園」，每月500元營養費認養2隻雞，能拿60顆蛋，1顆8.3元比市價便宜，認養人還從不缺蛋！

「養雞是機緣巧合！」從事仲介業的高偉銍說，去年6月朋友送他10隻蛋雞，他在公司後方雜草叢生的農地整理30多坪，自己花1萬多元 買材枓蓋個雞舍，讓每雞隻都能在開放空間活動，晚上回雞舍睡覺。

高偉銍說，送雞的友人還不時來看他有沒有照顧好雞，他也上網去找養雞資訊，給雞吃營養飼料外，雞還特別喜歡吃「鬼針草」，剛好農地旁都有，雞看到他拿鬼針草來能吃「點心」，都在門口迎接。

「雞要快樂每天都能生1顆蛋！」高偉銍說，他每天上班時就開收音機，讓雞聽音樂，下班就關機，讓雞也準備「上班」，他也會跟雞說話「要好好生蛋」！

隔天在舖的草墊都會有蛋，他早上喂雞時順便收蛋，好奇的雞都會趨前看盒中的蛋，似在認「哪個是 我的！」

高偉銍將蛋送給朋友，養雞也養出興趣，陸續購買蛋雞飼養最多到70隻，飼料是很大開銷，就在友人間發起每月500元認養2隻雞，拿60顆蛋的活動。

他用自己的姓將雞舍命名為「蛋高雞樂園」，讓認養人一起剪綵開幕，大家都稱他「小高」或「雞保母」，更高興的是，能吃沒有抗生素問題的雞蛋。

認養人田昭容說，認養2隻雞每月500元營養費，能拿60顆蛋，平均1顆才8.3元，比市面上1顆10多元還便宜，真的很划算！

田昭容稱高偉銍很貼心，會用蛋盒裝蛋讓認養人帶回家，在國內出現蛋荒問題後，認養人都很開心不用去搶蛋，每天都吃得到蛋，但她抱怨想再多認養，「小高」不同意！

高偉銍解釋說，國內出現缺蛋後，很多朋友上門要認養，都被他婉拒，有的認養人要求帶雞回家養，每天就有蛋吃，分送後目前雞樂園只剩下35隻雞，不能再做認養了！

高偉銍說，3個月大的蛋雞進價220元，養到5、6個月大，每天都能生蛋，現在蛋雞缺雞也缺，蛋雞都買不到，雞樂園的空間能養100隻雞，想多認養直接買雞蛋來就好！