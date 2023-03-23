商圈夜市優惠券兌換時間與站點一覽表。。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

繼韓國大勢女團BLACKPINK在高雄開唱，吸引數以萬計粉絲到高雄旅遊，搭配經發局發放商圈夜市優惠券，不少夜市湧入大批人潮。搭配後續演唱會檔期，經發局預告，將從28日起於同站點發放，憑票根即可兌換店家限量商品及50元商圈夜市優惠券，不僅有百家特色店家與45處特色商圈夜市，更精心盤點推薦8大私房路線。

經發局長廖泰翔指出，上周BLACKPINK的超人氣讓許多夜市、店家人潮爆滿，人潮從晚上11點演唱會結束後逐漸增加，攤商表示業績至少增加3成。緊接著阿妹、五月天及大港開唱等大型演唱會將陸續接棒，預估將吸引更多歌迷湧入，攤商店家均已做好準備。將從28日起，於捷運同站點發放商圈夜市券，同樣憑演唱會票根，即可兌換店家限量商品及50元商圈夜市券，共有百家特色店家與45處特色商圈夜市參與。

鳳山青年夜市主委劉奕佑表示，演唱會為高雄帶來數萬人潮，感謝市府推動加食延暢兌換商圈夜市優惠券，夜市內的青年牛排、不一樣鴨血、阿明師滷味、尚蜂豆乳雞等不少知名攤位都大排長龍，帶動營業額及來客數，看好未來幾週演唱會與連假商機，許多攤商紛紛加倍準備食材，期待人潮加倍來、生意加倍賺。

經發局呼籲，請歌迷趕快來領優惠券，票根不會收走，演唱會開始前也能來兌換，且為鼓勵歌迷搭乘大眾運輸，商圈夜市優惠券特別擴大於捷運凱旋、三多、中央公園、美麗島、高雄車站、凹子底、巨蛋、左營／高鐵、鹽埕埔、西子灣、信義國小、鳳山站等12站捷運車站設攤兌換，搭配演唱會日期，兌換時間為上午10點到晚上10點，優惠券需於5月31日前使用完畢。

另外，也精心盤點推薦8大私房路線，包含參考日本漫步氛圍打造南國chill 風的「高雄表參道」；串連美術館到高雄車站綠蔭及遊子回憶的「綠園道」；從西子灣到旗津充滿濃濃海味與人文底蘊的「港邊開唱」；具備百年古蹟、軍史文化及眷村聚落的「舊城風華」；擁有現存最大書院古蹟鳳儀書院、衛武營、大東藝術中心等現代傳統藝文並存的「鳳山夜市們」。

另外，在廟口、路邊展現在地生猛樣貌與生命力傳統夜市的「在地大排檔」；體現港都都會生活及現代亞洲新灣區「裹高雄」；以及能品嘗芋頭、梅子等時令山珍和各族百年風情的「山線大秘寶」，一次滿足饕客的味蕾與心靈。