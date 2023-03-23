圖說：「京士喜科技有限公司」捐贈「語音式酒精檢知器」10支給太平分局，協助一線員警執行 「藝術家建設股份有限公司」捐贈桌上型電腦6台給太平警分局，以提升科技偵防能量。（台中市太平警分局提供）

有感於酒駕事件頻傳，「京士喜科技有限公司」捐贈「語音式酒精檢知器」10支給太平分局，「藝術家建設股份有限公司」也捐贈桌上型電腦6台，以提升第一線員警執勤之用，太平警分局也頒發感謝狀給兩家企業，感謝他們對警政工作的支持及付出。

京士喜科技有限公司董事長黃錦德，目前也是擔任太平警友辦事處顧問，有鑑於媒體報導各地酒駕案件頻傳，為遏止酒駕案件發生，俗話說：「工欲善其事，必先利其器。」日前特捐贈「語音式酒精檢知器」10支，以提升警方執行取締酒駕工作之效率。

藝術家建設股份有限公司董事長林隆興表示，警消人員一直是維護秩序及緊急救難的先鋒，每天24小時的守護人民，日前除捐贈中山消防分隊消防警備車外，因其長子也擔任新平派出所副站長一職，有感資訊軟硬體的汰換速度日新月異，特別捐贈桌上型電腦（螢幕、主機）6台，以提升科技偵防能量。

太平警分局日前特選在分局聯合勤教時段辦理捐贈儀式，由分局長蔡慶星代表受贈，並頒贈京士喜科技有限公司董事長黃錦德、藝術家建設股份有限公司董事長夫人何麗秋感謝狀。

蔡慶星表示，感謝兩位董事長對太平分局的肯定及付出，成為分局最強的後盾，本分局也將持續提升偵防能量、加強取締酒後駕車及惡性交通違規，讓轄區治(交)安平穩，共同營造一個宜居的城市。