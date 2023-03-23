中華工程經理丘永財說明工程業目前面臨的缺工和接班斷層問題很嚴重，需要更多優秀的人才持續投入。（中華大學提供／王惠慧新竹傳真）

中華大學22日與中華工程股份有限公司簽署產學合作備忘錄，未來雙方將針對學生實習就業、教師與業師交流、基礎與專業課程建構等各方面進一步合作，希望藉此提升學生實務能力，並增進企業競爭力。

中華大學校長劉維琪說，很高興能和中華工程簽約，這次「雙中華」的合作，相信必能創造雙贏局面，尤其是中華工程最近在竹科附近有很多工程正在進行，非常適合學生未來實習與就業，學校也將派遣師資到企業教學培訓，並提供在職進修機會，希望藉由雙方密切合作，能為企業不斷提供優秀人才。

中華工程董事長周志明肯定中華大學在土木、建築與營建等各方面的優秀表現，也非常樂見這次產學合作的發展，他指出，中華工程因工程案較多，需要很多優秀人才加入公司一起努力，感謝中華大學提供這次機會，中華工程未來也會全力協助學生提升實務方面的各項能力，希望能培養學生成為公司未來的幹部。

簽約儀式後，中華工程隨即在學校舉辦2場講座，和學生面對面分享經驗。中華大學建築與設計學院院長賴宇亭表示，中華工程已成立超過一甲子，在全台各項公共工程與民間建設，都獲得極高評價，希望藉由這次講座，能讓學生在就職前了解工作樣貌。

中華工程副總楊美媛指出，她在公司已工作40年，做工程的成就感讓她一直很快樂，非常期待同學未來有機會都能到中華工程一起工作；中華工程經理丘永財以33年的工作經歷向同學介紹工程業的概略輪廓，並說明工程業目前面臨的缺工和接班斷層問題很嚴重，需要更多優秀的人才持續投入。

中華工程經理林祐全則和同學分享實務的重要性，他建議同學畢業後第一份工作應選擇像中華工程一樣的大型優良企業，能得到的學習成長會比較快且多，他也說明考取專業證照的重要性，並鼓勵同學持續學習，勇於面對與克服困難。