被稱為「男版夜后」的台灣知名假聲男高音朱育陞，參加《Running Man》金鐘國、「Super Junior」隊長利特、諧星余世潤主持的韓國綜藝節目《看見你的聲音》第10季，從來自世界各國的參賽者中脫穎而出，堪稱新一代的台灣之光，朱育陞完全沒料到自已能撐到最後，還笑說「本來以為是詐騙」，以「差點錯過的奇幻旅程」來形容這次的經歷。

昨（22日）播出該季第1集，主題為「天國的階梯」，並邀來韓劇《天國的階梯》男主角申鉉濬和他的好朋友鄭俊鎬當嘉賓，朱育陞以「Last Survivor 」之姿出線，獲得最後勝利，在節目中，朱育陞飆嗓演唱《天國的階梯》OST中的〈Ave Maria〉，勝出後彈奏鋼琴並演唱威爾第歌劇《茶花女》的〈飲酒歌〉 ，令人聽得陶醉，申鉉濬和金鐘國等主持群對朱育陞男女聲自由切換的嗓音讚嘆不已，不斷發出驚呼聲。

朱育陞高中一年級時就展現歌唱天份。（Stefano Ricci提供）

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朱育陞早在就讀新店高中一年級時就展現歌唱天份，飆唱〈夜后〉的影片獲得極高關注，台北藝術大學音樂系畢業後，前往英國皇家伯明罕音樂學院研究所攻讀聲樂，學成後獲邀到世界各地演唱，目前多元身份，除了擔任成美室內樂的音樂總監，平時也教授聲樂，專門為學生指導嗓音開發、調整與修復，同時是Kiton品牌大使也是Stefano Ricci的香氛大使，活躍於時尚派對，上個月在世新國際FABIANA FILIPPI春夏發表會上，與李翊君的女兒香奈兒合作，她演奏長笛、朱育陞演唱。

朱育陞說到當初參賽的過程，忍不住笑出來，因為韓方當初主動聯繫上他時，他與經紀人一方面覺得開心，一方面又擔心可能是詐騙，因為他們2月中旬出飛往首爾的前1天，才拿到製作方CJ集團的正式邀請函，加上與韓方溝通過程中，對方經常臨時提出需求，所以錄影前的心情是「擔心被騙多過緊張」，真正緊張的是最後一關終極二選一的時刻，「耳機裡傳出的聲音要我保持冷靜，不能有太多表情」，朱育陞聽不懂韓文，只能看著主持人和嘉賓對他品頭論足，心想：「如果不能勝出的話，不就白來了！」

幸好朱育陞成為最後的贏家，得以在台上盡情發揮真正的歌唱實力，工作人員還告訴他：「你是開播以來，第一位獲得最後壓軸勝出的台灣人！」拿下優勝後，製作單位替他錄製單曲發行，有趣的是，當初覺得對方是詐騙集團的他，事後向親友透露在韓國的「奇幻之旅」時，大家也覺得他在吹噓。經過這次韓綜的洗禮，朱育陞讚嘆韓國製作單位的精細分工，也再次驗證韓方一開始說的，「我們的海選都是選擇已經準備好的人」，朱育陞也堅信從古典跨界流行的決定沒有錯。