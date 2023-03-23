過完冬天，發現肚子瘦不下來，該怎麼辦？有的人會拒絕進食澱粉、做仰臥起坐，試著消除小腹，但這些動作很可能無用，甚至帶來反效果。營養師劉怡里分析，「補充蛋白質」才是正確瘦肚子的好方法。

《醫師好辣》出題目，喝冰水、不吃澱粉、補充蛋白質、仰臥起坐4選項，哪一種有效？多數來賓選「不吃澱粉」和「仰臥起坐」，結果劉怡里解答，「補充蛋白質」才對。

劉怡里進一步指出，小腹之所以肥胖，多屬於脂肪堆積，想增肌減脂，最簡單就是提高蛋白質攝取，這是因為蛋白質吃進體內即形成多種蛋白質，其中一種是「白蛋白」，其功能會在血管裡抓住水分，當白蛋白不足，水分跑到各組織，易形成水腫、肥胖。

「不吃澱粉」初期確實會有瘦的感覺，腰圍也會減少，卻容易停滯；澱粉可幫助脂肪燃燒，攝取好的澱粉，有助消除小腹。

至於「仰臥起坐」，劉怡里說，該動作訓練的是髖關節的髂腰肌，這條肌肉位在背部到大腿，「運動訓練並不會瘦到腰部」，當然也無法消肚子。