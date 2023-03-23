新冠肺炎輕症自周一（20日）起免隔離、免通報，使得本土確診個案連2天從幾千例驟降至百例，21日僅新增112例、22日119例，境外移入更連兩天掛零，胸腔科醫師蘇一峰昨先表示「大黑數時代」來臨了，今又分享門診病患的狀況，指出不少慢性病癌症患者都在抱怨現在到醫院很危險，質疑政府不繼續推行輕症視訊看診，讓其他患者陷入風險之中。

蘇一峰今在臉書上分享，門診慢性病癌症患者抱怨，現在到醫院就醫好可怕，因為現在許多確診新冠肺炎的人都可以直接來就醫，質疑為何政府關閉輕症確診者線上看診，因為慢性病患者若被感染，就很容易變成重症。

蘇一峰昨也發文說，現在是大黑數時代，門診3個感冒症狀的患者，沒有任何一個主動提到感染新冠肺炎，其中2個是從國外返台，4-5天前快篩陽性；另一個雖沒有篩檢，但是家人確診住院隔離中，而這位患者的X光也有明顯的肺炎症狀。

貼文引起網友討論，「真的是政府德政」、「數字很重要啊，千位數變成百位數可是很漂亮的」、「太可怕」、「處在第一線高危險環境下的醫生們辛苦了」、「輕症已經不篩檢了，真的只能自求多福」、「慢性病門診改成線上視訊，減少感染機會」。