雲林縣長張麗善23日率團拜訪新北，舉行「智慧城市推動成果」交流，張麗善感謝新北市長侯友宜在全災型智慧監控平台、交通戰情室等經驗傾囊相授；侯友宜表示，雲林為農業大縣，智慧城市推動卻是不遺餘力，新北學子營養午餐多是雲林農友供應，近日高麗菜盛產，他允諾清明節前至少協助銷售700公噸，讓新北、雲林一起共榮、共好。

侯友宜表示，新北市致力推動智慧城市，去年獲得2022全球智慧城市首獎，這次安排雲林縣政府團隊參訪全災型智慧化指揮監控平台、災訊E點通、交控中心、交通戰情室及新店寶高智慧產業園區等推動成果，後續雙方團隊將持續深化交流。

侯友宜說，交流過程中，新北市也將提供「智慧社區APP」給雲林縣政府使用，升級社區管理電子化服務，包括包裹收發、社區公告、公設預約、瓦斯填報及居民問卷投票等功能，都可以開放雲林的社區加入使用，讓智慧城市的相關創新應用，逐步落實到市民日常生活。

張麗善表示，新北人口全台之冠，有80萬雲林鄉親在此打拚，兩縣市一直是密切合作，感謝侯市長重情重義照顧雲林鄉親，包括全災型智慧監控、交通 、視訊診療，都對雲林非常重要，感謝侯市長傾囊相授共創雙贏 ；未來還會推新北幣與雲林幣，取經不會只有一次，希望侯市長不嫌棄，他們每年都會來。