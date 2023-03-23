已故藝人艾成的弟弟艾翔本月20日在馬來西亞心肌梗塞猝逝，和哥哥同樣享年40歲，讓才送走艾成不久的親友們錯愕不已，目前正趕拍戲劇《市井豪門》的兄嫂王瞳也無法立即發往馬來西亞，只能透過電話與家人聯繫，而艾翔的後事在22日晚上舉辦安慰禮拜，23日早上舉行蓋棺追思禮拜。而小弟艾衛再送走哥哥後，也特別在社群媒體上貼出「雙彩虹」照悼念哥哥。

艾衛今日稍早送別哥哥後，便在個人IG上貼出雙彩虹照，並寫下「我把虹放在雲彩中，這就可作我與地立約的記號了。我使雲彩蓋地的時候，必有虹現在雲彩中，我便記念我與你們和各樣有血肉的活物所立的約，水就再不氾濫、毀壞一切有血肉的物了。虹必現在雲彩中，我看見，就要記念我與地上各樣有血肉的活物所立的永約。」而兄嫂王瞳看到後也立即轉發表達哀悼。

事實上，艾翔的身體狀況一直沒有異狀，直到本月20日前往修車廠取車時，才突然感到身體不適，開始咳嗽喘不過氣，原本打算坐下來喝口水休息一下，沒想到才起身走幾步就倒地不醒，送醫後就被醫生宣布因心肌梗塞離世，讓7個月前才送走艾成的一家人再度痛失至親陷入悲傷當中。

王瞳對於艾翔離世也悲慟不已，但礙於工作無法飛往馬來西亞，只能在22日於臉書上不捨發文，「謝謝大家關心，再次感受到撕心裂肺的傷痛。收到消息時十分震驚、無法接受，最擔心的是爸爸媽媽的身體，懇求大家給予家人空間、時間，不要打擾，請用禱告、祝福的話語來托住我們，我們一家人都相信，成成和艾翔已經團聚。在天父爸爸那邊，一起唱著歌、跳著舞，好得無比，將來我們都會再見面。期待，與你們再見面。」