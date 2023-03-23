57歲天王郭富城父親過去開小金鋪店，後來生意被哥哥接手，郭富城才能全心發展演藝事業，甚至翻轉人生，但他的家人不靠弟，依舊過著普通人的生活。近日港媒報導，郭富城的姊姊郭鳳群住在政府提供給低收入戶的公寓多年，久沒打掃變成垃圾屋，郭鳳群2月請清潔工幫忙，未料傳出價值百萬的財物失竊，而清潔工們喊冤，暗指郭鳳群是不想付清潔費才做出這番指控，目前仍是羅生門。

愛家孝順的郭富城上有2位哥哥，二哥郭富根1991年因所經營的金鋪被搶劫，遭槍擊不幸身亡，除了大哥郭富榮外，郭富城還有兩位姊姊，傳聞郭富城2017年要結婚時因要忙工作，便交由兩位姊姊幫忙打理。近日，據《東周刊》報導，郭富城姊姊郭鳳群今年2月找人清潔家裡，請「妹姐」幫忙介紹清潔工，清潔員到她家之前，妹姐還特別提醒郭鳳群，如果家中有貴重物品一定要先拿走，但郭鳳群以找不到櫃子鑰匙為由，認為東西應該不會被偷，便沒多留意。

郭鳳群說，等清潔工打掃完後，她發現不見的鑰匙被放在櫃子上，而裡面的財物已經不翼而飛，據知消失的東西有鑽石、金項鍊，和郭富城過去買給媽媽的限量版名貴手錶，而郭母生前已經轉送給郭鳳群，粗估不見的財物價值約有上百萬。

妹姐說，後來清潔工聯繫她，她才知道郭鳳群以家裡東西失竊為由，遲遲不付上萬元港幣的打掃費，妹姐詢問郭鳳群時，對方表示已經報警，但記者再次求證郭鳳群，對方卻改口稱：「沒有報警」，引來妹姐質疑她以此為由，不願意付清潔費，而被聘請打掃的清潔工們也喊冤，表示每次工作時都會請屋主或妹姐幫忙在場監督，絕對不會有手腳不乾淨的問題。

而郭鳳群受訪時也對清潔工有諸多埋怨，稱這些人把家裡的家具跟電器都清空，導致她現在沒辦法住在家裡，只能先去女兒家暫住，又問郭富城是否知道此事？郭鳳群不想影響弟弟，僅低調說：「這是我自己的事」，如今雙方仍各說各話。