台中市清水區去年11月間發生一起虐童案，遭虐女童家屬控訴蔡姓保母虐童，蔡姓保母否認犯案，女童搶救數日仍傷重死亡，經醫院診斷為受虐性腦傷，解剖報告顯示女童到院前已死亡，檢方偵訊蔡女並聲押獲准，23日偵結依傷害致死罪嫌起訴蔡嫌，經移審列為台中地院第4件國民法官案件。

檢方調閱蔡姓保母住家外監視器畫面、解剖報告等，認定蔡姓保母涉嫌重大，檢方表示，蔡姓保母所涉犯罪嫌疑重大，並有羈押之原因及必要，於同日向法院聲請羈押禁見獲准，女童仍不幸因為腦部傷勢嚴重，經急救及治療無效，延至同年12月2日上午不治死亡。

檢警去年11月9日接獲疑似重大傷害兒童情資通報，由清水警分局偵辦，調查後發現女童傷勢、臨床表徵符合「受虐性腦傷」，另經比對其主要照顧者、相關證據資料後，認定蔡姓保母涉有重嫌。

檢方認蔡姓保母因涉犯罪嫌重大，案發後向法院聲請羈押禁見獲准，女童仍不幸因為腦部傷勢嚴重，經急救及治療無效，依據解剖報報告，女童到院前約10多個鐘頭已死亡，延至同年12月2 日上午不治死亡。