五天清明連假進入倒數，深度旅遊體驗電商平台KKday搶攻兒童節親子旅遊商機攜手各家主題樂園獨家推出「最酷玩伴套票」，優惠59折起，主打六福村、綠世界、遠雄海洋公園、屏東海生館等，讓小朋友可以帶著可愛的娃娃、頭飾一起玩遊樂園，留下快樂回憶。目前KKday約有6成國旅票券都是即訂即出，訴求馬上使用、說走就走、現場免排隊，包含各類主題樂園、人氣景點、展覽門票、特色體驗等，對於連假出遊暫時沒靈感的民眾來說，可說是懶人福音。

此外，每年3月下旬至5月是全台賞螢旺季，KKday推出賞螢秘境行程，結合酒莊導覽、私饌料理、油桐花季，每人千元有找；近期天氣忽冷忽熱，也很適合放鬆泡湯，同步推出溫泉淡季優惠百元起，還有新竹人氣福湯岩盤浴，限時快閃下殺88折，線上預約隨時都能鬆一下。

為讓孩子有個難忘的兒童節，KKday攜手全台熱門樂園獨家推出「最酷玩伴套票」，即日起至4/16於站上購票，不只即訂即出購票免排隊，還有機會抽中價值萬元的台南晶英酒店一泊一食，主打推薦「六福村」雙人門票加贈吉祥物鑰匙圈，售價1,888元、「屏東海生館」雙人門票加贈企鵝布偶或白鯨杯墊，售價999元、「遠雄海洋公園」雙人門票加贈Oceanfriend系列玩偶乙隻，售價1,799元，還有人氣明星「巧虎夢想樂園」，獨家假日套票84折，包含一大一小門票、巧虎造型TOMICA小汽車乙台、巧虎或琪琪頭飾乙個，售價899元。

人氣景點則有「新竹綠世界生態農場」，即日起至4月16日於KKday站上購票入園，即贈送大嘴鳥帽一頂，數量有限贈完為止，「嘉義佐登妮絲城堡」祭出71折優惠，包含雙人門票及佐美喵方形抱枕乙個，售價777元，「基隆潮境智能海洋館」推出海洋防水包、海洋動物頸枕任選，搭配門票，售價560元起。

賞螢旺季即將到來！KKday同步推薦賞螢秘境，結合酒莊導覽、私饌料理、大自然體驗，適合闔家大小、好友閨蜜一同參與。位於宜蘭頭城的知名觀光酒窖「藏酒酒莊」，每逢賞螢旺季，莊園內溪間景色猶如銀河般壯觀，酒莊也特地佈置美麗的裝置藝術供拍照打卡，即日起推出賞螢半日遊，酒窖巡禮、輕食餐盒、手作DIY體驗，超值價每人只要800元起；位於苗栗三義山中的「卓也小屋」，預計4月中起，將可看見滿山滿谷的螢火蟲與雪白桐花，KKday也推出優惠門票＋蔬食餐廳單人套餐，每人599元起。

春夏交接之際，天氣總是忽冷忽熱，依舊適合溫泉泡湯，KKday推出「日勝生加賀屋國際溫泉飯店 」獨家專案，包含湯屋90分鐘、炸物拼盤乙盤、獨家飲品2杯，售價2,900元，還有「北投享溫泉」將於4月5日開賣優惠星光票，大眾池泡湯只要480元，另外，一年四季都能泡的熱門乾式溫泉新竹福湯岩盤浴，將於4月1日～4月5日祭出快閃優惠，平日雙人套票限時下殺88折，優惠價1,400元，線上預約，隨時享受。