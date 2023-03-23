南韓不老男神金在中以優美且多變的聲線著名，並曾在男團「東方神起」中擔任主唱，之後更跨足戲劇圈演出電視劇《Triangle》，獲得韓國電視劇節男子最佳演技獎，演技備受肯定，而擁有帥氣外型與超群實力的他，卻在節目中自爆性格相當害羞，加上自己有8個姊姊，因此淪為「徵婚社」黑名單，接著更承認自己早在三年前凍精了。

金在中日前在綜藝節目《新郎課程》大談想婚念頭，而擁有凍齡外貌及六塊腹肌的他，卻在節目上哀號交不到女朋友，他透露，由於一年中有5個月的時間都在海外工作，加上性格又比較害羞，與女生聊天2、3分鐘時間已是極限，就連媽媽都只能跟他講到5分鐘的電話，再加上他共有8個姊姊，讓他被好友笑虧是「徵婚社黑名單」。

此外，當他與好友聊到戀愛與結婚話題時，被問及「如果妻子要求你戒酒」，他則笑回「對不起，那我會先戒掉妳」接著，他坦言「現在的狀態確實還沒有準備好要結婚」而話鋒一轉，他坦承自己早在3年前凍精「在我還年輕的時候，想要把我的基因好好得保管起來」。

最後，他在節目上大方分享凍精幕後的小故事，起初他先向認識的哥哥做諮詢，之後決定凍精後，便做了一系列的檢查，他爆笑表示，當護理師大喊「金在中先生」時，全場都聽到他的名字，讓他十分尷尬又難為情。