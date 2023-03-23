分析師認為，3月可謂是全球金融股災的一個月，日後的貸款條件將趨向嚴格，市場資金更為緊縮下，恐會傷及經濟成長。同時預估，美國經濟今年就會開始走下坡。風險較高的資產要謹慎視之，預期美元將走貶，可考慮優質的債券商品。

個股方面，日本郵船直言太平洋線的貨櫃需求不高，但是，當美國庫存量下降時可能會回升，或許今年夏天之後會看到。去年5月簽訂的定期合約因運費較高，將有助於全年獲利表現。不過，今年4月又要開始重新簽約，或許會被目前較低的運費給拖累。

日本海運3傑漲跌不一，日本郵船跌0.37%，川崎汽船漲0.63%，商船三井則持平。權值股中，迅銷跌1.09%，軟銀跌0.94%，豐田計畫在日本國內停售熱賣43年，轉而專攻海外市場的車款Camry，股價下跌0.64%。

根據路透社查訪，日本上季短觀景氣報告中，受到全球經濟成長趨緩，擔心出口受到影響下，日本製造業從元月到3月都出現負值，但悲觀範圍正縮小中。不過，在日本內需市場成長，以及部分員工已有加薪，服務業則是樂觀視之。