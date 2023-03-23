「一眉哥」安東尼戴維斯23日充分展現他的禁區破壞能力，全場投18中10，貢獻全隊最高27分，另有9籃板、5助攻，羅素也有26分，里夫斯25分、11助攻，湖人最後以122比111力退太陽，除摘2連勝，目前36勝37敗，跟獨行俠並列西區第9。

湖人總教練漢姆今天很乾脆把近況極佳的里夫斯擺上先發，他也延續火燙手感，半場就拿13分、4助攻，幫助湖人上半場一度領先到12分，上半場結束，湖人59比52領先，雙方罰球次數相當懸殊，湖人上半場就罰了27次，反觀太陽只罰10次。

不過湖人的領先優勢，下半場很快就被戴文布克火力摧毀，太陽末節追到只差1分，幸好羅素及時帶領湖人打出10比2小高潮重新拉開，打到最後1分13秒，里夫斯兩罰俱中，湖人120比108領先，場上局面已經提前被湖人控制，太陽無力反撲了。

湖人除了安東尼戴維斯、羅素與里夫斯得分都破20，范德比特與薛洛德各有13分，湖人全場罰球多達46次，罰進36球，比起太陽整整多罰了26次(20罰15進)，成為這場比賽的勝負關鍵之一；戴文布克雖替太陽拿下33分，卻也發生7失誤，杜蘭特與艾頓則因受傷繼續缺陣。