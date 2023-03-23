台鐵局(簡立欣攝)

明年元旦台鐵即將公司化，今年的「末代鐵路特考」將於6月登場，屆時將大舉招考687人；不過根據「111年台鐵定期檢查」報告，台鐵部分單位不同日期的學科檢定，竟都使用相同考卷，還有術科成績「檢定紀錄給分不實」，或是主考單位自行將及格線下調10分，影響考試公平及公正性。

目前想要進入台鐵，除了要通過鐵路特考，考上之後還要經過專業訓練並經技能測驗合格，始得派任。不過根據台鐵監理單位、交通部鐵道局「111年台鐵定期檢查」報告，宜蘭運務段、台東工務段及花蓮電力段的駕駛人員學科檢定試卷，發現皆有不同檢定日期／時段使用相同考卷的情況。

報告中也發現，抽查台東工務段工程維修車駕駛的技能檢定術科成績時，有許多檢定紀錄給分不實；花蓮電力段術科檢定總表的說明文字上，合格分數是70分，而現行台鐵「行車人員技能體格檢查實施要點」規定行車人員術科檢定合格是80分；此外，台鐵因人力不足，常有人員兼任多類行車人員，例如維修工程車駕駛兼任維修人員與指揮員（乘務人員），按照規定應該分別完成各類行車人員技能檢定，不過台鐵工務處台中、台東、高雄工務段與工務總隊，電務處台北、彰化電力段維修人員在職學科檢定卻未與駕駛或乘務人員分開辦理。