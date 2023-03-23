台中榮民總醫院「幸福職場系列場館」揭幕啟用。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

台中榮民總醫院「幸福職場系列場館」昨（22日）上午揭幕啟用，退輔會主委馮世寬親自到場主持，應邀觀禮者包括鄉林建設董事長賴正鎰、東庚企業企業董事長黃順財等超過8位中部企業董座，馮世寬也當場感謝企業家們出錢出力協助整修醫院設施及員工運動場館，造福病人與員工，並宣告台中榮總職場嶄新風貌時代的來臨。

馮世寬致詞時表示，台中榮總是退輔會轄管的醫學中心，專業醫療服務與智慧醫療創新，斐聲國際。陳適安任院長以來，更提出永續經營與友善醫病的理念，一步一腳印落實完成，讓醫院展現多元幸福且具藝術氛圍的面貌。

值得一提的是，這次中榮「幸福職場系列場館」改造是中部多家企業家大力贊助，揭幕儀式主辦單位特別邀請共同完成此次各項整修案的企業家，包括賴正鎰(鄉林建設董事長)、黃順財(東庚企業董事長)、李明潭(銳宇開發建設董事長)、洪榮德(振鋒企業董事長)、郭山輝(台昇國際董事長)、張長寬(新慶化學企業董事長)、陳國欽(陸府建設董事長)、廖光亮(大東樹脂化學董事長)股份有限公司及惠康社會福利基金會董事們蒞臨觀禮，現場貴賓雲集。

馮世寬也感謝企業家們長期支持台中榮總，這次更出錢出力協助整修醫院設施及員工運動場館，造福病人與員工，創造優質及安全的工作與生活環境，實在令人感佩。

陳適安指出，期盼台中榮總的各項健康促進活動能永續經營，讓醫院展現多元幸福職場面貌，為員工付出用心與創意，促進臺中榮總宜居宜業的勞動環境正循環，打造友善、和諧、健康及永續的醫療環境。